بداية الإنفجار - سعود سالم

2021/12/09 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱-;-◻-;-تتدلى النجوم من سقف الجمجمة -;-أغصانا من النورحبلى برصاصات الغيوم -;-وأنقاض الفكر تتجلى -;-على صفحات سفر الخشوع◻-;-↰-;- ١-;-٦-;- - السيد نون، مواطن يعيش مع زوجته وأولاده في أحد الأحياء البرجوازية من المدينة منذ سنوات عديدة دون مشاكل تذكر، يمارس عمله كمدرس للرياضيات، وهناك إحتمال بأنه كان يدرس أيضا مادة المنطق الرياضي في قسم الفل ......





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