2021/12/09 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، إتلاف مادة ممنوعة من الاستيراد، في منفذ مندلي الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف مادة ممنوعة من الاستيراد في منفذ مندلي الحدودي المركز الخبري الوطني.

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