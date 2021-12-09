المرور توضح بشأن رسوم تسجيل سيارت

2021/12/09 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - وسام الملا

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن آلية تطبيق قرارها لتسجيل سيارات "المعلاية والحديدة"، فيما حددت خيارين لتسجيل تلك السيارات.

وقال مدير علاقات واعلام المديرية العميد حيدر كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أصحاب سيارات (المعلاية) أسعفهم القرار 48 الذي سعى إليه مدير المرور العامة لتسجيل جميع المركبات سواء كانت (معلاية أو الملكة أو الحديدة) التي تتجول في أكثر من رقم"، مبيناً، أن "المديرية اتجهت الى تسجيلها بشكل رسمي وفق القانون".

واضاف ان "هناك إقبالاً عالياً لتسجيل المركبات أو الدراجات بعد تطبيق هذا القرار".

وأشار الى أن "مديرية المرور ليست لها علاقة في الرسوم وانما ذلك من اختصاص الهيئة العامة للجمارك"، مبيناً، أن "المرور ملتزمة فقط بالقرار 68 وهو خيار المواطن بين شراء لوحة التسجيل أو ترقين قيد المركبة".

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