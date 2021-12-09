انتهت المهمة.. العراق يعلن انسحاب التحالف الدولي

2021/12/09 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي قاسم

الأعرجي، اليوم الخميس، انتهاء المهام

القتالية لقوات التحالف الدولي

وانسحابها من العراق بشكل رسمي.

وقال الأعرجي في تغريدة عبر تويتر:

"اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع

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