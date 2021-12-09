رافقت الإنتخابات.. علاوي يعلن تقديم 14 خرقاً ومخالفات دستورية وقانونية إلى المحكمة الاتحادية

2021/12/09 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الخميس، تقديم 14 خرقاً ومخالفات دستورية وقانونية رافقت الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية.

وقال علاوي، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم): "قدّمنا للمحكمة الاتحادية 14 خرقاً رافق إجراء الانتخابات فضلًا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات، معززةً بالأسانيد والأدلة القاطعة التي تثبت تسببها بتغيير نتائجها والضرر الكبير الذي احدثته".

وأضاف، أن "ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات".

وطالب، بـ"ابطال العملية الانتخابية بالكامل وفقًا لأحكام الدستور وعملًا باحكام القاعدة الفقهية والقانونية "ما بني على باطل فهو باطل".

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