وزير النقل: الأسبوع المقبل سيشهد حدثاً مهماً ومفصلياً للطائر الأخضر

2021/12/09 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، اجتماعاً تحضيرياً موسعاً مع رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد عبد الهادي ومدير عام الخطوط الجوية عباس عمران ومدراء الاقسام المعنية واستشاري الاياتا لبحث آلية رفع الحظر الجوي.واوضح الوزير، بحسب بيان للوزارة:" ان هذا الاجتماع جاء ليمهد الطريق امام عقد اجتماع قادم مع وفد الاياتا الاستشاري الاسبوع المقبل الذي سيكون حدثاً مهماً ومفصلياً في رفع الحظر عن الطائر الاخضر موعزاً بضرورة حضور كافة الاقسام المعنية المهمة".واكد الوزير على جاهزية واستعداد الخطوط الجوية لفتح الاجواء العراقية امام الطائرات الاخرى بالاضافة الى امكانية الشركة في تسخير افضل واجود الطائرات في سماء البلدان الاخرى وبقيادة وعلى يد امهر الطيارين العراقيين الذي يمتلكون من الخبرة ما تضاهي خبرة الطياريين الدوليين./انتهى7

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