القبض على مبتز ألكتروني في المنصور ساوم فتاة في الفيسبوك

2021/12/09 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اطاحت مديرية مكافحة اجرام المنصور، بمبتز إلكتروني بعد مساومته لفتاة مقابل مبالغ مالية في بغداد.وذكرت المديرية في بيان:" بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكافحة اجرام المنصور حول تعرضها لإبتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص حيث قام بتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) إذا لم تدفع له مبالغ مالية".واضافت " بعد التحري وجمع المعلومات تم الوصول إلى المتهم حيث تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم ولدى إجراء التحقيق معه أعترف بأبتزاز الفتاة المشتكية ، حيت دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٢ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل"./انتهى7

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