كائنات جبارة من صنع البشر - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/12/09 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي لا يقتصر الوجود على كل ما هو مرئي ومحسوس، بل هناك وجود آخر موازي غير مرئي وغير محسوس لكن له أثر هائل قد يفوق الوجود المادي ذاته.



والكون والكائنات ليست مجرد كتل من المادة الصماء متناثرة هنا وهناك وسط سكون لا متناه، بل هناك الحركة الدائمة، والحيوية والحياة، والروح.



الكون ليس مادة بلا روح، وكذلك الإنسان.



ومن هذه الروح الأثيرية اللامادية، خلق الإنسان وأبدع أكواناً وكائنات فاقت حتى الكون المادي ذاته قو ......





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