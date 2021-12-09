الكتابة البحثية في سياق التمويل والسلطة والاحتلال - ناجح شاهين

2021/12/09 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناجح_شاهين ينسى الناس وسط أكوام الهموم الأبجديات: هل يمكن أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية أو غير ديمقراطية تحت الاحتلال؟ هل يمكن أن يكون هناك "تنمية" أو عملية بناء اقتصادي أو علمي تحت الاحتلال؟ أو بكلمة: هل يمكن أن يكون هناك حياة طبيعية تحت الاحتلال؟من الواضح أن الكثير من أبناء شعبنا يعتقدون أن ذلك ممكن.



ومن هذا الممكن بالطبع كومة البحث "العلمي" التي تتحقق دون أن يعترض عليها المحتل، وتحظى فوق هذا بدع ......





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