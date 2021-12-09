آخر سكان مدينة قصر شيرين المهدومة - ملهم الملائكة

2021/12/09 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ملهم_الملائكة حين دخل الجيش العراقي مدينة قصر شيرين، بوغت سكان المدينة الإيرانية الحدودية القريبة من خانقين بأنّ الجيش دون قتال كثير بات يتحرك بينهم، فتدفقوا يغادرون المدينة باتجاه مدن إيرانية أخرى في الشرق والشمال، وكان منظر أرتال السيارات يثير شجناً في النفوس.



دخلتُ المدينة بعد ساعات من احتلالها، كانت تقلني سيارة عسكرية روسية من نوع واز، ومعي جندي سائق، وجندي مخابر.



جعلت نهر الوند دليلاً لسيرنا في المدينة ......





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