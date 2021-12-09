2021/12/09 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء..إخماد حريق داخل مستشفى الهندية العام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. إخماد حريق داخل مستشفى الهندية العام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. إخماد حريق داخل مستشفى الهندية العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).