إخماد حريق اندلع داخل مستشفى الهندية العام في كربلاء المقدسة

2021/12/09 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إخماد حريق اندلع داخل مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مستشفى الهندية العام ضمن قضاء الهندية في كربلاء المقدسة".

واضاف، ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية".

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