إصابتان بمتحور أوميكرون في لبنان

2021/12/09 | 14:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيلها أول إصابتين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في تصريح صحفي، إن “فحص الـ PCR أكد وجود حالتين بالتتبع الجيني، وأظهرت تعديلاً جينياً، ما يؤشر إلى إمكانية إصابة شخصين قادمين من أفريقيا بمتحور أوميكرون”.وأضاف، أن “الحالتين بصحة جيدة، …

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