2021/12/09 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

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تحالف الخنجر: قررنا تشكيل تحالف سياسي ’منسجم وقوي’ من 34 نائباً وقابل للزيادة

العزم: ندعم حق عودة النازحين الى منازلهم دون قيد او شرط وتعوضيهم

العزم: نمضي نحو حل جذري لملف المغيبين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم

العزم: اعادة بناء المناطق المحررة من قبل اموال الدولة وليس عبر منح المنظمات وغيرها

العزم: الخنجر المفوض الوحيد رسمياً بالتفاوض في قرارات التحالف

الخنجر: اشكر اخوتي لهذه الثقة التي منحوها لي وسنمضي بقوة بهذا التحالف السياسي الكبير نحو عقد الجلسة الاولى للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة

ابو مازن: منحنا الثقة الكاملة للشيخ خميس بالتفاوض ونحن في حزب الجماهير جزء من تحالف العزم

يتبع..

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