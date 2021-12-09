واشنطن تتجه لتشديد تطبيق العقوبات على إيران مع تعثر المحادثات

2021/12/09 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس عن مسؤولين أمريكيين كبار أن إدارة الرئيس جو بايدن تتحرك صوب تشديد تطبيق العقوبات على إيران وإرسال وفد رفيع المستوى إلى الإمارات الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن الوفد، الذي سيضم رئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أندريه جاكي، سيحذر الشركات والبنوك الخاصة في الإمارات من أنها “ستواجه مخاطر بالغة” إذا استمرت المعاملات الخاضعة لعقوبات.

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