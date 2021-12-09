ضبط تلاعب في وصولات جباية بهيئة نقل كربلاء والقبض على 3 منتسبين

2021/12/09 | 14:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب النزاهة في محافظة كربلاء، الخميس، ضبط 3 منتسبين في هيئة النقل، لجبايتهم اجور بطريقة غير قانونية.

وقال مصدر في النزاهة لـNRT عربية، (9 كانون الاول 2021)، انه "تمكن مكتب نزاهة كربلاء من القاء القبض على 3 منتسبين في هيئة النقل، لقيامهم بجباية اجور في وصولات تنافي ما مكتوب عليها".

واضاف، أن "العملية جاءت بعد شكوى من قبل سائقي السيارات في قضاء طوريج".

وتابع، انه "تمت احالتهم الى القضاء لاكمال اجراءات التحقيق".

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