دولة عربية تسجل أول إصابتين بمتحور أوميكرون - عاجل

2021/12/09 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيلها أول إصابتين بمتحور أوميكرون.وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض للوكالة الرسمية إن "فحص الـ PCR أكد وجود حالتين بالتتبع الجيني، وأظهرت تعديلاً جينياً، ما يؤشر إلى إمكانية إصابة شخصين قادمين من أفريقيا بمتحور أوميكرون".

واضاف، أن "الحالتين بصحة جيدة، وعوارضهما خفيفة ويلتزمان الحجر منذ قدومهما إلى لبنان"، لافتاً الى أن "المصابين سبق لهما أن تلقيا اللقاح المضاد لكورونا".

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