سالم العيساوي : التحالف سيعمل لتصحيح المسار واعادة رسم المسارات التفاوضية

2021/12/09 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم تحالف العزم سالم العيساوي :" ان قيادات سياسية اقرت تشكيل تحالف نيابي جديد لتمثيل المكون يضم 34 نائبا فائزا والعدد قابل للزيادة.واوضح :" ان التحالف سيعمل لتصحيح المسار وإعادة رسم السياسات التفاوضية لضمان وحدة حقوق محافظاتناواولها ملف النازحين وعودتهم الى ديارهم ، ووملف المغيبين و ملف اعادة إعمار مناطقنا من تخصيصات الموازنة لا من الدول المانحة وملف الامن وملف اعادة محاكمة المتهمين والمحتجزين لحسم قضاياهم./ انتهى5

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