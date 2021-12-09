الاعلان رسميا عن تشكيل تحالف العزم

2021/12/09 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن بشكل رسمي عن تشكيل تحالف العزم .ويضم التحالف خميس الخنجر ، سليم الجبوري ، محمود المشهداني ،سلمان الجميلي ،مشعان الجبوري ،اياد الجبوري ،ناهدة الدايني ،مضر الكروي ،سالم العيساوي ، قاسم الفهداوي، خالد العبيدي، خالد المفرجي ،طلال الزوبعي ، مثنى السامرائي ،فارس الفارس ،محمد نوري العبد ربه ، عائشة المساري ، راكان الجبوري ، احمد الجبوري ابو مازن ، احمد الجبوري ، ياسين الجبوري ، ثابت العباسي ./ انتهى5

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