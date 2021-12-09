البنك الفدرالي يوقف الاستقطاع التلقائي من عائدات النفط العراقي لصالح تعويضات الكويت

2021/12/09 | 14:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الخبراء الماليين، عبد الباسط تركي، اليوم الخميس، عن إيقاف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاستقطاع التلقائي من عائدات النفط العراقي لصالح تعويضات الكويت.وقال تركي في حديث: إن “لجنة الخبراء تلقت اشعاراً من البنك المركزي العراقي ولجنة التعويضات، … Readmore

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