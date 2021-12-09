إندلاع حريق داخل مستشفى في كربلاء

2021/12/09 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إندلع، اليوم الخميس، حريق داخل مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها فرقها تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء.وأشارت الى ان الحريق ادى الى اضرار مادية بالمستشفى، دون أي أضرار بشرية.

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