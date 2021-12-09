2021/12/09 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي لقادة شرطة المحافظات: يجب التنسيق والتعاون مع منظمات حقوق الانسان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي لقادة شرطة المحافظات: يجب التنسيق والتعاون مع منظمات حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي لقادة شرطة المحافظات: يجب التنسيق والتعاون مع منظمات حقوق الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).