تحالف الخنجر يشكل 'تحالفا' سياسيا من 34 نائبا

2021/12/09 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر، الخميس، تشكيل تحالف سياسي من 34 نائبا، من اجل المشاركة "القوية" في الحكومة المقبلة.

وبحسب مؤتمر صحفي عقده رؤساء احزاب وتحالفات، حضره مراسلنا، (9 كانون الاول 2021)، أكدوا انهم قدموا في العام 2018 ورقة تفاوضية لكن تعثر تنفيذها والتي تضمنت ايجاد حل جذري من اجل عودة النازحين الى مناطقهم وكذلك حل قضية المتغيبين ومعالجة ملف السجناء وكذلك الملف الامني في المحافظات المستعادة من داعش".

وأشار المجتمعون إلى ان "الخنجر ​هو المفوض الوحيد للتعبير عن راي التحالف بالمفاوضات او تسمية الرئاسات"، مبينا ان "الكتل التي انضمت للتحالف هي العقد الوطني وحزب الجماهير الوطنية وحسم فضلا عن نواب مستقلين اخرين".

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