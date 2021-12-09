2021/12/09 | 15:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في رئاسة دونالد ترامب الأربعاء على اللجنة البرلمانية التي يفترض أن تكشف ملابسات الاعتداء على مبنى الكونغرس (الكابيتول) بعدما هددته بملاحقة قضائية لرفضه الإدلاء بشهادته في التحقيق.كان مارك ميدوز أول مقرب من … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حليف لترامب يدعي على لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حليف لترامب يدعي على لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).