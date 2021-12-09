اندلاع حريق داخل احد مستشفيات كربلاء - عاجل

2021/12/09 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أندلع، اليوم الخميس، حريق داخل مستشفى الهندية في محافظة كربلاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حريقا بسيطا اندلع داخل احدى غرف مستشفى الهندية العام وتمت السيطرة عليه مباشرة من قبل فرق الدفاع المدني دون وقوع أي خسائر بشرية".

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فأن "الدفاع المدني كافحت الحريق الذي اندلع داخل مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء".ووفقا لشهود عيان، فأن "الحريق أدى الى الحاق اضرار مادية فقط".

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