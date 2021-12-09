المفصولين السياسيين تُصدر وجبة جديدة من المحالين إلى التقاعد ضمن 7 محافظات

2021/12/09 | 15:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجبةً جديدة من المفصولين السياسيين، المحالين إلى التقاعد، المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المعدل.وأوضح بيان للأمانة العامة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان القائمة ضمت محافظات (واسط، وبغداد، وذي قار، وكربلاء المقدسة، والديوانية، والنجف الأشرف، ونينوى))؛ …

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