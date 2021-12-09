رئيس الجمهورية والنجيفي يؤكدان أهمية حماية السلم المجتمعي ورص الصف الوطني

2021/12/09 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، اليوم الخميس، ضرورة تعزيز الاستقرار والوقوف بحزم ضد محاولات الإرهاب.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس […]

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