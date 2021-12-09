تحرير ماركس من الخرافات والاساطير -5 - عبد الحسين سلمان

2021/12/09 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان لقد حان الوقت للتخلص من الأساطير ، ومحاولة إعادة اكتشاف كارل ماركس الرجل ".



الرجل الكامن وراء أساطير كل من الأعداء والتلاميذ ، والتفسيرات الخاطئة والمصطلحات الأكاديمية….ف.



وين ساقول لك الآن الحقيقة الناصعة بشأن عملي: مهما تكن ربما في كتاباتي عيوب، فائدتها في كونها كلا قطعة فنية an artistic …...رسالة ماركس إلى إنجلز 31.07.1865 فرانسيس وين, Francis Wheen Francis Whe ......





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