نحو نظام عالمي جديد اكثر عدلا وانسانية… - غالب العاني

2021/12/09 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غالب_العاني خاطرة من المانيا…نحو نظام عالمي جديد اكثر عدلا وانسانية…يحقق ويعزز حقوق الانسان…ان ما يميز عالمنا الحالي، هو ؛العديد من الاعمال والانشطة المختلفة والممنهجة احيانا في جميع انحائه مثل سياسات التجهيل و الجريمة المنظمة والفساد بكل انواعه ( السياسي والمالي الاداري ) والارهاب والعنصرية والطانفية والعشانرية ، والكراهية والعنف والتمييز والاقصاء ،وهيمنة المليشيات الخارجة عن القانون

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