النبأ تنشر تفاصيل اجتماع إعلان انسحاب القوات القتالية من العراق

2021/12/09 | 15:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضـر الاجتماع قائد بعثة حلف شمال الاطلـسي في العراق.

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