الموانئ تحذّر من آثار سلبية تهدّد الثروة السمكيّة في شطّ العرب

2021/12/09 | 15:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واع- صبا سامي

أوضحت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الخميس، إجراءاتها تجاه الغوارق والسفن المحطمة في شط العرب، فيما أشارت الى الحراك لإنقاذ الثروة السمكية.

وقال ممثل محافظ البصرة في الحكومة المحلية لقضاء الفاو وليد الشريفي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شط الفاو إحدى الركائز المهمة في قضاء الفاو ويعد معبراً رئيساً للبواخر الآتية من دولة الإمارات محملة ببضائع مختلفة الأحجام والأنواع من حيث الحاويات المحملة بها والتي تضم موادَّ كهربائية وغيرها من البضائع المتنوعة والتي تكون متجهة نحو ميناء أبو فلوس في قضاء أبو الخصيب".

واضاف الشريفي، أن "شط الفاو يعدُّ مصدراً أساسياً للثروة السمكية ولابد من حمايته من حيث عدم تلوّث البيئة السمكية، كما أن بيئة الفاو السكنية من خلال رفع الغوارق والسفن التي لا تعمل لإعادة جمالية كورنيش الفاو وهناك مساع حثيثة ومشتركة لحل هذا الملف".

بدوره قال مسؤول قسم العلاقات والإعلام في شركة موانئ العراق أنمار عبد المنعم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم رفع الغوارق والبواخر المحطمة من شط العرب وإعادة جمالية كورنيش شط العرب"، لافتاً، الى أن "مشروع الموانئ العراقية المقبل سيكون رفع الوحدات البحرية القديمة بما فيها السفن المحطمة والبواخر القديمة والتي لا تعمل منذ سنين من شط الفاو وكورنيش الفاو".

وأضاف عبد المنعم "بالتعاون مع الحكومة المحلية في قضاء الفاو سيتم رفع الوحدات البحرية القديمة بطريقة لا تسبب أي تشويه في المنطقة أو تشويه لمركز المدينة جراء ذلك، بل سنراعي كل الأمور لتكون عملية رفع الوحدات البحرية الآنفة الذكر بكل انسيابية ومن دون ترك أي مخلفات سلبية جراء ذلك".

من جهته، قال مدير مديرية الموارد المائية جمعة شياع لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا بد من إيجاد حلول سريعة لرفع الوحدات البحرية والسفن الغارقة والبواخر المحطمة التي تعاني من الصدأ والقدم حيث بقاؤها في شط الفاو قد خلف وسيترك آثاراً سلبية كبيرة جداً فتأثيره مباشر على الثروة السمكية والبيئة السكنية والبيئة البحرية وعلى الموارد المائية بصورة عامة أيضا"، معرباً عن أمله "أن تكون هناك حلول سريعة لرفع تلك الوحدات وزوال آثارها".

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