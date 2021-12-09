المرور تتخذ قرارا بشأن رسوم سيارات 'المعلاية والحديدة'

2021/12/09 | 15:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، الخميس، توضيحاً بشأن آلية تطبيق قرارها لتسجيل سيارات "المعلاية والحديدة"، فيما حددت خيارين لتسجيل تلك السيارات.

وقال مدير علاقات واعلام المديرية العميد حيدر كريم في تصريح تابعه NRT عربية، (9 كانون الاول 2021)، إن "أصحاب سيارات (المعلاية) أسعفهم القرار 48 الذي سعى إليه مدير المرور العامة لتسجيل جميع المركبات سواء كانت (معلاية أو الملكة أو الحديدة) التي تتجول في أكثر من رقم"، مبيناً، أن "المديرية اتجهت الى تسجيلها بشكل رسمي وفق القانون".

واضاف ان "هناك إقبالاً عالياً لتسجيل المركبات أو الدراجات بعد تطبيق هذا القرار".

وأشار الى أن "مديرية المرور ليست لها علاقة في الرسوم وانما ذلك من اختصاص الهيئة العامة للجمارك"، مبيناً، أن "المرور ملتزمة فقط بالقرار 68 وهو خيار المواطن بين شراء لوحة التسجيل أو ترقين قيد المركبة".

"واع"

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