مستشفى تابع للعتبة الحسينية بكربلاء يستقبل أكثر من (11) ألف مراجعاً ويجري قرابة ألف عملية جراحية خلال الشهر الماضي

2021/12/09 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مستشفى سفير الإمام الحسين

(ع) الجراحي التخصصي في كربلاء المقدسة ،

عن إن " عدد المراجعين الكلي للشهر

الماضي ، بلغ (11,149) مُراجع " .

وقال مدير المستشفى الدكتور عامر

الشمري ، اليوم الخميس

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