2021/12/09 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الخميس، نص بيان تحالف العزم الجديد.وقال بيان للتحالف خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضرته (بغداد اليوم)، "قررنا تشكيل تحالف سياسي ’منسجم وقوي’ من 34 نائباً وقابل للزيادة".

واضاف بيان التحالف "ندعم حق عودة النازحين الى منازلهم دون قيد او شرط وتعوضيهم".





وتابع "نمضي نحو حل جذري لملف المغيبين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، فضلا عن اعادة بناء المناطق المحررة من قبل اموال الدولة وليس عبر منح المنظمات وغيرها".





وشدد بيان تحالف "العزم" على أن "خميس الخنجر هو المكلّف الوحيد رسمياً بالتفاوض في قرارات التحالف".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تنشر نص بيان تحالف العزم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تنشر نص بيان تحالف العزم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).