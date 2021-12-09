استئناف جولة جديدة من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

2021/12/09 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

من المزمع أن تستأنف، اليوم الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لمسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول الكبير بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يترأس محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه "مع تنقل دبلوماسيين من دول أخرى بينهما بسبب رفض إيران الاجتماع وجها لوجه مع المسؤولين الأمريكيين".

وأضاف أن "المحادثات فعليا عبارة عن مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، إذ يتنقل دبلوماسيون من دول أخرى بينهما بسبب رفض إيران الاجتماع وجها لوجه مع المسؤولين الأمريكيين".

وفيما يخص بيان الاتحاد الأوروبي حول استئناف المحادثات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين: "نفهم أنه ستكون هناك اجتماعات لمدة يوم قبل أن يتعين حضور رؤساء الوفود، لذا فإن المبعوث الخاص مالي والوفد المشترك ما بين الوكالات سيخطط للمشاركة في المحادثات في مطلع الأسبوع".

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