يدعم تشكيل حكومة توافقية.. العزم: التحالف جديد يضم 34 نائباً

2021/12/09 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن القيادي في تحالف عزم، إياد الجبوري، اليوم الخميس، تشكيل تحالف جديد يضم 34 نائباً، فيما أكد ان التحالف الجديد يدعم الحكومة التوافقية.

وقال الجوري، لـ(بغداد اليوم)، إن "التحالف الجديد الذي نعلن عنه سيكون باسم تحالف العزم بدلاً من عزم ويضم 34 والعدد قابل للزيادة".

وتابع، أن "التحالف يدعم تشكيل حكومة توافقية لأن هذا مطلب غالبية الشعب العراقي".

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