صالح والنجيفي يؤكدان ضرورة تعزيز الامن والاستقرار وحماية السلم الاهلي والمجتمعي

2021/12/09 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس ، رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي .وجرى خلال اللقاء ، بحسب بيان رئاسي ، التأكيد على ضرورة تعزيز الامن والاستقرار في البلد، والوقوف بحزم ضد محاولات الارهاب تهديد امن واستقرار المواطنين، واهمية حماية السلم الاهلي والمجتمعي عبر تعاضد جهود الفعاليات السياسية والاجتماعية المختلفة، والاستجابة لمتطلبات المرحلة في رصّ الصف الوطني ومواصلة الحوار، والانطلاق نحو تلبية تطلعات المواطنين بتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية ./انتهى2

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