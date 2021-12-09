قيادة عمليات كربلاء تعقد مؤتمراً لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة

2021/12/09 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/عقدت قيادة عمليات كربلاء المقدسة برئاسة الفريق الركن علي غازي الهاشمي ، بحضور مدراء الاجهزة الأمنية وعدد من ضباط ركن القيادة ، مؤتمراً أمنياً لمناقشة الوضع الأمني العام في المحافظة وتداعيات الأحداث الأخيرة في محافظة البصرة .وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم , ان قائد العمليات وجه الحضور بأخذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم الغفلة للحفاظ على الوضع الأمني المتحقق بفضل جهود الجيش والأجهزة الأمنية العاملة في قاطع المسؤولية"./انتهى2

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