2021/12/09 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس، بياناً قد يكون مفاجئاً عن أنباء “سرقة” حاوية تضم قنابل عنقودية شديدة الخطورة في قضاء الزبير غرب المحافظة.وذكر بيان لها تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “انتشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة توضح حقيقة “سرقة” قنابل عنقودية المركز الخبري الوطني.

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