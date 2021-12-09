تحالف عزم يعلن وصول مقاعده لأكثر من 34 والخنجر المفوض الوحيد في القرارات النهائية

2021/12/09 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن تحالف العزم، وصول عدد مقاعده لأكثر من 34 مقعداً، فيما أكد ان رئيس التحالف خميس الخنجر هو المفوض الوحيد في اتخاذ القرارات النهائية بالتحالفات السياسية أو المرشحين في تشكيل الحكومة.

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