الصحة تسجل 510 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/12/09 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 510 اصابة بـ وباء كورونا و 762 حالة شفاء اضافة الى وفاة 12 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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