2021/12/09 | 16:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائممقام الزبير: نبأ فقدان حاوية المتفجرات العنقودية صحيح ومن يكذّبه يستهين بأرواح الناس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/09 | 16:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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