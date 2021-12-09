العراق مستمر بالانخفاض باصابات كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ..تعرف على جدول الاصابات

2021/12/09 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في

العراق ليوم الخميس الموافق ٩ كانون

الاول ٢٠٢١

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