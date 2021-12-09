كربلاء يفوز على غاز الشمال بثلاثية نظيفة في كركوك ويتصدر الدرجة الاولى

2021/12/09 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز العميد الكربلائي المتصدر لدوري

الدرجة الاولى على نادي غاز الشمال

بثلاثة اهداف للاشيء على ملعب غاز

الشمال بكركوك

ونقل المكتب الاعلامي لنادي كربلاء ان

الاهداف الثلاث حملت امضاء المحترف

ديالو هدفين

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