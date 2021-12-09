2021/12/09 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة أليمة، دهس مواطن كويتي أطفاله

الثلاثة بالخطأ، فجر الأربعاء، في بر

كبد.

وأفاد مصدر أمني بأن المواطن كان يرجع

بالسيارة للخلف، ولم يتمكن من رؤية

أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون،

فدهسهم عن طري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).