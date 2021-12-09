ديالى تسجل أعلى معدل يومي للاصابات خلال الشهر الجاري

2021/12/09 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عن تسجيل اعلى معدل يومي للاصابات خلال كانون الاول الجاري.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفرق الصحية في ديالى اجرت 423 فحصا لحالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية وتبين بان 25 منها ايجابية أي مصابة وهي اعلى معدل يومي يسجل خلال كانون الاول الجاري".

واضاف، ان "30 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية لافتا الى ان تراكمية الشفاء بقيت مستقرة على معدلها للشهر الرابع على لتوالي عند 99%"، لافتا الى ان "اجمالي حالات الاصابة بلغ 77186 اصابة والشفاء 76548 حالة والوفيات 517 حالة".

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