العراق يسجل موقفا وبائيا منخفضا - عاجل

2021/12/09 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 762 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 12 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عددهم 91430".

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