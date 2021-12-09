2021/12/09 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يستعد فريق برشلونة الإسباني، لخوض مهمتين في المملكة العربية السعودية، بعد وداع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2021-2022، عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ 0-3 في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات أمس الأربعاء.وحسبما نشرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، فان برشلونة سيتوجه إلى السعودية خلال الأيام المقبلة، من أجل مواجهة فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني يوم 14 من الشهر الحالي ، في المباراة التي ستقام تكريماً للأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا".وأضافت، إن بعثة برشلونة المتجهة إلى السعودية، لن يرافقها خوان لابورتا رئيس النادي، خاصة وأنه سيسافر مع النجم الشاب بيدري جونزاليس لاعب البارسا إلى مدينة تورينو في إيطاليا، من أجل استلام جائزة الفتى الذهبي".وتابعت، إن الزيارة الثانية لبرشلونة الى السعودية، ستكون بداية شهر المقبل ، حيث سيلعب برشلونة السوبر الإسباني والكلاسيكو أمام ريال مدريد وربما المشاركة في النهائي"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يستعد لخوض مهمتين في السعودية بعد وداع دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يستعد لخوض مهمتين في السعودية بعد وداع دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).