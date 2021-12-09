جوع - طارق حربي

2021/12/09 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حربي ألا ليت ربي يقلب الكون بغتة وينشؤه حالا لأنظر ما يجريفأما يزيد الرزق لي أو يميتني ويمحو اسمي المسطور من دفتر الدهر!عمر الخيام"الرباعيات"أحب أن أحيا عراقياًوأنسى لقمة سقطتْ من فميبباب موزع التموين!يا لطول النهارات؟!كم بالطوابير أوقفتناإلى أن أمستْ خيوطا أرجلنا؟!يا للمساءات التي بعدما عددتنانسيتنا وتاهت بين النجوم؟!وأي طعم للطحين كانتحت ل ......





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