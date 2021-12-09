تقريرعن الدورة الرابعة عشر للمنتدى الدولي المعني بالاقليات في الامم المتحدة جنيف - نهاد القاضي

2021/12/09 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_القاضي منع الصراعات وحماية حقوق الانسان للأقلياتشاركت الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق على مدى يومين متتاليين في الدورة الرابعة عشر للمنتدى المعني بحقوق الاقليات في الأمم المتحدة بجنيف وعبر فرضية الزوم وتقدم الامانة العامة تقريرا مختصرا عن مجريات المؤتمر.عقد منتدى الاقليات التابع لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة دورته الرابعة عشر في اليومين الثاني والثالث م ......





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